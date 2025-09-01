Tirolerin überwies Bekannter mehr als 10.000 Euro und sah Geld nie wieder

In einem Betrugsfall ermittelt die Polizei in Jenbach. Eine 21-Jährige ließ sich dazu überreden, einer 25-jährigen Bekannten zwischen 3. Juli und 4. August mehrmals Geld zu überweisen – in Summe waren es mehr als 10.000 Euro.

Die Bekannte gab an, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Nachdem die 25-Jährige das Geld bis heute nicht zurückgezahlt hat, ging die 21-Jährige zur Polizei und erstattete Anzeige. (TT.com)