Fahrraddieb in Innsbruck auf frischer Tat ertappt: Täter hatte auch Suchtmittel bei sich

Montagabend ertappten zwei Polizisten in Innsbruck einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Die Streife war gegen 18.55 Uhr in der Innenstadt unterwegs, als sie auf einen 66-Jährigen aufmerksam wurde. Die Beamten kannten den Mann, welcher zwei Fahrradreifen bei sich trug. In der Nähe fanden die Beamten zwei Mountainbikes.

Bei der Befragung gab dieser zu, die Mountainbikes und die Fahrradreifen gestohlen zu haben. Zudem konnten die Beamten bei dem 66-Jährigen Suchtmittel feststellen.