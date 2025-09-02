Ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen: 18-Jähriger Raser im Zillertal angehalten

Im Zillertal wurde am Montag ein 18-Jähriger angehalten, welcher zu schnell, ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs war. Eine Streife wurde gegen 23 Uhr in Schlitters auf einen viel zu schnell fahrenden Pkw aufmerksam. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug und hielten es in Buch schließlich an.