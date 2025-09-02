Anzeige folgt
Ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen: 18-Jähriger Raser im Zillertal angehalten
Im Zillertal wurde am Montag ein 18-Jähriger angehalten, welcher zu schnell, ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs war. Eine Streife wurde gegen 23 Uhr in Schlitters auf einen viel zu schnell fahrenden Pkw aufmerksam. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug und hielten es in Buch schließlich an.
Der 18-jährige Lenker besaß keinen Führerschein und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichentafeln waren zudem laut Polizei gestohlen. Der Mann wird wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung und mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. (TT.com)