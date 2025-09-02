- Überblick
Kommentar
Lohn-Nachzügler im Hochpreisland
Kommentarvon Alois Vahrner
Die Besten im Westen und die Kosten im Osten: Dieser früher von manchen gern gepflegte Kalauer stimmt im Falle Tirols leider gar nicht, wie auch der neue Einkommensvergleich der Sozialversicherungen zeigt.
