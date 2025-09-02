Ex-ORF-Expertin Meissnitzer hat einen neuen Job: „Alexandra ist eine wahre Meisterin“

Oberhofen – Die ehemalige Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer hat mit Monatsbeginn ihre Tätigkeit für den Internationalen Ski-Verband (FIS) aufgenommen. Die 52-Jährige sei ab sofort für die Leitung von Sonderprojekten im Präsidialbüro zuständig, teilte die FIS am Montag mit. Die bisher für das ORF-Fernsehen als Expertin tätige Salzburgerin solle in ihrer Rolle dazu beitragen, den Skisport und seine Promotion weltweit zu stärken.