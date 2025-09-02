Leben wird immer teurer: Inflation in Österreich erreicht ein neues Hoch

Mit 4,1 Prozent erreicht die Inflation ein neues Jahreshoch. Das ist damit der höchste Wert seit März 2024.

Wien – Die Inflation ist im August laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 4,1 Prozent gestiegen. „Das ist der höchste Wert seit März 2024. Fast alle Ausgabengruppen trugen zu diesem Anstieg bei“, erklärte die fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk, laut Aussendung. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) lag im August ebenfalls bei 4,1 Prozent – deutlich über der Teuerungsrate von 2,1 Prozent in der Eurozone.

Dabei verzeichnete der Bereich Energie hierzulande mit plus 5,9 Prozent einen besonders kräftigen Zuwachs. Zum einen hätten die Treibstoffpreise deutlich weniger preisdämpfend gewirkt als zuletzt, zum anderen seien die Strompreise weiter gestiegen. Im Juli lag die Teuerung bei Energie noch bei 4,2 Prozent.

Dienstleistungen mit größtem Einfluss

Den größten Einfluss auf die Inflation hatten im August abermals die Dienstleistungen, die um 4,7 Prozent zulegten. Dahinter folgten Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol, deren Preise um 5,0 Prozent stiegen. Die Kerninflation, bestehend aus Industriegütern und Dienstleistungen, lag im August bei 3,8 Prozent. Im Juli lag die Teuerungsrate im Jahresabstand noch bei 3,6 Prozent. Im Monatsvergleich stieg der Verbraucherpreisindex (VPI) um 0,2 Prozent.

Der EU-weit vergleichbare harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Österreich lag im August laut Schnellschätzung ebenfalls bei 4,1 Prozent, im Vergleich zum Vormonat Juli stieg der Index um 0,3 Prozent. Im Eurozonen-Vergleich liegt Österreich damit deutlich über dem Durchschnitt, die Teuerungsrate in der 20-Länder-Gemeinschaft nahm im August lediglich auf 2,1 Prozent zu, nach 2,0 Prozent im Juli. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt auf mittlere Sicht eine Inflation von 2,0 Prozent an, weil sie dieses Niveau als optimal für die Konjunktur in der Währungsgemeinschaft erachtet.

