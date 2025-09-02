Brand brach in Imbiss am Kirchberger Dorfplatz aus

Die Sirenen heulten in der Nacht auf Dienstag in Kirchberg: In einem Imbiss am Dorfplatz war ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren Kirchberg und Kitzbühel wurden alarmiert.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Lokal verhindern und den Brand löschen. Das Feuer war im Lagerraum ausgebrochen und breitete sich über die Fassade ins Innere aus.