Neues Physiotherapiezentrum in Kufstein eröffnet

In Kufstein wurde kürzlich das „Physiowerk“ offiziell eröffnet. Die 400 Quadratmeter große Praxis vereint Physiotherapie, Osteopathie und Leistungsdiagnostik unter einem Dach. Mit modernster Technik und wissenschaftlich fundierten Methoden sollen messbare Fortschritte für Patienten und Sportler erzielt werden.

Kufstein – Auf 240 Quadratmetern Trainingsfläche und in vier Therapieräumen betreut ein Team aus Physiotherapeuten, Sportphysiotherapeuten und Sportwissenschaftlern sowohl Hobbysportler als auch Leistungssportler und Reha-Patienten. Der Fokus liegt dabei auf aktiver Trainingstherapie.

„Wir begleiten Menschen dabei, Beschwerden gezielt zu reduzieren und gleichzeitig ihre Leistungsfähigkeit langfristig zu optimieren – egal auf welchem Level“, erklären die Inhaber Denis Brennsteiner und Raphael Brus.

Ließen sich die Eröffnungsfeier nicht entgehen: Niklas Köck (ehem. ÖSV Skifahrer), Roland Luchner (Athletik- & Konditionsschef ÖSV), Thomas Zangerl (3-facher Olympiateilnehmer & Trainer ÖSV Skicross), Matthias Hattenberger (ehemaliger Fußballer) (v. l. n. r.) © O&K Kommunikation

Eine Besonderheit des Zentrums ist die umfassende Leistungsdiagnostik. Mithilfe von VALD-Kraftmesssystemen und Spiroergometrie werden präzise Analysen durchgeführt, um individuelle Trainingspläne zu erstellen. „Bei uns wird jeder Fortschritt messbar – von der ersten Analyse bis zum erfolgreichen Abschluss“, betont Brennsteiner.

Die technische Ausstattung umfasst pneumatische Keiser-Trainingsgeräte und eine große Freifläche für funktionelle Übungen. Laut den Betreibern ist das Physiowerk derzeit die einzige Einrichtung dieser Art und Größe im Tiroler Unterland.

Neben den beiden Inhabern besteht das Team aus drei weiteren Experten, die Erfahrungen aus Sportwissenschaft, Leistungssport und evidenzbasierter Physiotherapie einbringen.