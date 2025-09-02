Fantasy mit Alpenflair: Innsbrucker Autor Matthias Daxer lässt Mythen aufeinanderprallen

In seinem Debütroman „Sturmtänzer“ verknüpft Matthias Daxer Innsbrucker Schauplätze und alpine Sagenfiguren mit zahlreichen anderen Mythen zu einer ganz eigenen Fantasy-Welt. Im Porträt erzählt er davon, wie sich aus kleinen Geschichten eine große zusammenfügte – und von der langen Suche nach einem Verlag.