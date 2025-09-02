Julia und Michael waren gestern: Das sind die beliebtesten Vornamen 2024

Die Liste der häufigsten Namen für Neugeborene zeigt, dass einige Vornamen konstant beliebt sind, andere eher zur Modeerscheinung tendieren. Manche Babynamen halten sich dagegen seit Jahrzehnten unter den Top 10. Bei den Burschen hat nun ein neuer Name den Spitzenplatz belegt.

Wien, Innsbruck – Alle Jahre wieder kürt die Statistik Austria die beliebtesten Vornamen Österreichs. Die Liste mit den Spitzenplätzen für das Jahr 2024 wurde am Dienstag bekannt. Dafür hat das statistische Amt den jeweils ersten Vornamen aller Neugeborenen des Vorjahres erhoben – konkret waren das 37.463 Mädchen und 39.775 Burschen.