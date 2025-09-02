Oetzer Ortschronist präsentiert Jahresrückblick 2023 in Bildern

Am Freitag, dem 19. September, lädt Sieghard Schöpf, der Ortschronist von Oetz, zur Vorstellung der Gemeindechronik 2023 ein. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Saal Ez statt.

Oetz – Mehr als 200 Mal pro Jahr ist Sieghard Schöpf mit Schreibblock und Kamera unterwegs, um die wichtigsten Ereignisse des Dorf- und Vereinslebens in Oetz für die Nachwelt festzuhalten. Seine Arbeit umfasst Dokumente, Fotos und Videos, die er jährlich der Bevölkerung präsentiert.

Die diesjährige Chronikvorstellung bietet einen umfassenden Rückblick auf das Jahr 2023. Von Vereinsversammlungen über Faschingsfeiern bis hin zu aktuellen Umweltthemen – Schöpf hat alle wichtigen Momente eingefangen. Das Ganze wird auch in gebundener Form aufgelegt.

Besonders hervorzuheben sind Aufnahmen von der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins Vorderes Ötztal, Impressionen vom Faschingstreiben in der Oetzerau und ein Foto der Oetzer Jungmusikanten, das das musikalische Engagement der Jugend dokumentiert.

Faschingstreiben in Oetz 2023. © Sieghard Schöpf

Ein aktuelles Thema greift Schöpf mit einem Bild des Piburgersees auf. Die Aufnahme zeigt die viel diskutierten Auswirkungen des Massenansturms von Badegästen auf das beliebte Gewässer.