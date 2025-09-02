12 Hundertstel fehlten Tiroler Triathlon-Ass Kaindl auf EM-Bronze

Istanbul – „Die Hitze hat es nicht leicht gemacht. Aber ich bin superhappy mit der Platzierung. Es ist mein bestes Ergebnis bis jetzt“, durfte sich der Tiroler Tjebbe Kaindl (TRI TEAM TS Wörgl) am Sonntag bei der Triathlon-EM über die olympische Distanz in Istanbul über Rang sechs freuen. Für den 26-Jährigen steht fest: „Ich will, dass ich zu den Besten in Europa gehöre.“