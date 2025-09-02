Über olympische Distanz
12 Hundertstel fehlten Tiroler Triathlon-Ass Kaindl auf EM-Bronze
Neues Karriere-Hoch: Tirols Triathlet Tjebbe Kaindl.
© Triathlon Austria
Istanbul – „Die Hitze hat es nicht leicht gemacht. Aber ich bin superhappy mit der Platzierung. Es ist mein bestes Ergebnis bis jetzt“, durfte sich der Tiroler Tjebbe Kaindl (TRI TEAM TS Wörgl) am Sonntag bei der Triathlon-EM über die olympische Distanz in Istanbul über Rang sechs freuen. Für den 26-Jährigen steht fest: „Ich will, dass ich zu den Besten in Europa gehöre.“
Schon zuvor hatte Kaindl mit Top-20-Plätzen in der WM-Serie für Aufsehen gesorgt. Zum Europameister kürte sich übrigens der Schweizer Max Studer, der 2021 in Kitzbühel bei der Supersprint-EM schon einmal über Gold jubeln hatte dürfen. Die weiteren Österreicher Lukas Pertl (31.) und Niklas Keller (47.) landeten im geschlagenen Feld. (TT)