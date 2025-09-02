Erdbeben in Südtirol auch im Oberland deutlich spürbar

Ein Erdbeben mit Epizentrum in Südtirol war am Dienstagvormittag auch im Tiroler Oberland wahrnehmbar. Das Beben der Stärke 3,8 ereignete sich um 9.49 Uhr bei Graun im Vinschgau – rund 16 Kilometer südlich von Nauders.

Wie der Österreichische Erdbebendienst mitteilt, wurde es auch in Tirol teils deutlich verspürt und durch ein Grollen des Untergrundes und Zittern wahrgenommen. „Es kann bei dieser Magnitude vereinzelt im Epizentralbereich zu leichten Schäden kommen“, hieß es. (TT.com)