Dreierkoalition in Klausur
Weniger Pensionsplus, mehr Inflation: Warum Kanzler Stocker Konflikte riskieren will
„Kein Vergnügen“: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will dennoch mit Pensionisten und Beamten über ein geringeres Plus für 2026 verhandeln. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) stimmen zu.
© APA/Techt
ÖVP, SPÖ und NEOS planen ein Konjunkturpaket im Ausmaß von einer Milliarde Euro. Finanziert werden soll es durch Umschichten und Kürzungen bei Förderungen. Bei den Pensionen zeichnet sich eine soziale Staffelung ab.