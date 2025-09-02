Einsatz mit schwerem Gerät

Nichts ging mehr: Lkw hing auf Forststraße in Sölden fest

In einer engen Kehre kam der Lkw nicht mehr weiter. Die Feuerwehr musste zu Hilfe eilen.
