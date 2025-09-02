Schlammmassen begruben Dorf im Sudan: Tausend Tote befürchtet

Ein ganzes Dorf in der sudanesischen Region Darfur wurde durch einen Erdrutsch begraben. Rund tausend Todesopfer werden befürchtet. Die Region steht unter der Kontrolle von Rebellen und ist Schauplatz des aktuellen Machtkampfs.

Nach einem Erdrutsch in der sudanesischen Region Darfur wird der Tod von rund eintausend Menschen befürchtet. Schlamm- und Geröllmassen begruben das Dorf Tarsin im westlichen Teilstaat Zentral-Darfur unter sich. „Der durch heftige Regenfälle ausgelöste katastrophale Erdrutsch zerstörte das Dorf vollständig, löschte es von der Erdoberfläche und führte zum Tod aller tausend Einwohner – mit Ausnahme eines einzigen Überlebenden“, teilte der Chef der Rebellengruppe SLM/A mit.

Die Aufständischen der Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) hat in dem Bürgerkriegsland seit Jahren die Kontrolle über das abgelegene Gebiet um den Unglücksort im Marra-Gebirge und bildet dort auch die faktische zivile Verwaltung. Die Gruppe veröffentlichte Fotos, die Schlamm- und Geröllmassen in einer bewaldeten Hügellandschaft zeigen sowie Menschen und verschlammte Gegenstände wie Decken.

Suche nach Überlebenden schwierig

Das Unglück, das sich bereits am Sonntag ereignete, und wurde erst einen Tag später bekannt. Die Suche nach Überlebenden wird aktuell fortgesetzt. Sie schreite aber nur langsam voran und werde mit einfachsten Mitteln durchgeführt, sagte ein Sprecher des Komitees für Vertriebene und Flüchtlinge in Darfur dem saudi-arabischen Sender Asharq. Bewohner benachbarter Dörfer hätten Rettungsteams gebildet. Bisher seien zwei Leichen geborgen worden.

Die Suche nach Überlebenden gestaltet sich schwierig. © APA/AFP/SUDAN LIBERATION MOVEMENT/ARMY/-

Dem SLM/A-Vorsitzenden Abdul Wahid Al-Nur zufolge leben Tausende weitere Menschen in den umliegenden Dörfern nun in Angst vor weiteren Erdrutschen, sollten die schweren Regenfälle anhalten. Er forderte Hilfe von den Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen sowie einen Evakuierungsplan und Notunterkünfte für die gefährdeten Menschen.

Appelle an die internationale Gemeinschaft

Der Gouverneur der Region Darfur, Minni Minnawi, schrieb auf X von „einer humanitären Tragödie, die über die Grenzen der Region hinausgeht, da wir durch eine verheerende Naturkatastrophe einen Großteil unserer Bevölkerung verloren haben". Auch er bat dringend um Hilfe von internationalen humanitären Organisationen.

Im Sudan sind abgesehen von der aktuellen Katastrophe in Darfur seit Beginn eines blutigen Machtkampfes im April 2023 mehr als zwölf Millionen Menschen auf der Flucht. Fast 25 Millionen Menschen – etwa die Hälfte der Bevölkerung – haben nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) nicht genug zu essen. Vor allem Gebiete in Nord-Darfur sind seit Monaten von Versorgungsrouten abgeschnitten.

📽️ Video | 1000 Tote durch Erdrutsch

Menschenrechtsorganisationen werfen den Konfliktparteien und ihren Kämpfern in der Regierungsarmee sowie der Miliz RSF (Rapid Support Forces) zudem Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung vor. Der neuerliche Krieg im Sudan entwickelte sich aus einem Machtkampf zwischen De-Facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan und dessen früherem Stellvertreter Mohamed Hamdan Dagalo (RSF). Die RSF hat mittlerweile u. a. einen großen Teil Darfurs unter ihrer Kontrolle hat. Daneben sind in der Region noch andere Rebellengruppen aktiv, darunter die SLM/A.

Kampf um Al-Fashir

Unterdessen wurden nach Angaben eines sudanesischen Ärzteverbands beim erneutem Beschuss der Stadt Al-Fashir 18 Menschen getötet. Mehr als 100 weitere seien durch den Artilleriebeschuss auf Wohnviertel verletzt worden, teilte das Sudan Doctors Network am Dienstag mit. Die Organisation machte die RSF für den Beschuss verantwortlich. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.