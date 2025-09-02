38-jähriger Österreicher bei Bergunfall am Mont Blanc tödlich verunglückt

Ein 38-jähriger Innviertler ist laut einem Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten bei einem Bergunfall am Mont Blanc ums Leben gekommen. Er dürfte beim Abstieg abgestürzt sein. Das Außenministerium bestätigte den Tod eines österreichischen Staatsbürgers, ersuchte aber um Verständnis, dass man aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben machen könne.