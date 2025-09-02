- Überblick
„Unglaubliche Geringschätzung“
Dialekt im Bundesrat? Schelte aus Vorarlberg für Tiroler Kollegin
Ein Vorarlberger Mitglied des Bundesrates bezeichnete es als „unglaubliche Geringschätzung“, dass seine Tiroler Kollegin im Dialekt sprach.
