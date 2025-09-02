Kufsteinerland wirbt bei FeelAustria Week in Berlin um deutsche Gäste

Der Tourismusverband präsentiert sich am 10. September in der österreichischen Botschaft in Berlin als exklusiver Kulinarikpartner der FeelAustria Week.

Kufstein – Der Tourismusverband nutzt den Eröffnungsabend, um gezielt deutsche Gäste anzusprechen und die Region mit ihrer kulinarischen Vielfalt vorzustellen.

„Der Eröffnungsabend in der Österreichischen Botschaft in Berlin ist eine Gelegenheit, unsere Heimat zu präsentieren, Genuss erlebbar zu machen und Lust auf einen Besuch im Kufsteinerland zu wecken“, erklärt Georg Hörhager, Obmann des TVB Kufsteinerland.

Bei den Klopsen haben die Berliner die Nase vorn – bei den Knödeln natürlich wir. Georg Hörhager (Obmann des Tourismusverbands Kufsteinerland)

Beim Empfang für 250 Gäste werden Spezialitäten aus der Region serviert. Dazu gehören Kreativbiere der Privatbrauerei Bierol, Heumilchkäse aus der Unteren Schranne, Wurst- und Speckspezialitäten der Thierseer Biometzgerei Juffinger sowie Edelspirituosen der Schwoicher Crownhill Destillerie. Auch der „Kufwein“, ein Grüner Veltliner des Langeloiser Winzers Michael Gruber, wird in Gläsern der Tiroler Glashütte Riedel präsentiert.

