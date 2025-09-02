Theatergruppe Kals bringt Komödie „Die Silberhochzeit“ auf die Bühne

Das Stück verspricht turbulente Familienszenen rund um einen verspäteten Weihnachtsbaum und eine bevorstehende Silberhochzeit. Es gibt fünf Aufführungstermine.

Kals a. Gr. – Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Familie Fetzer, deren Wohnzimmer noch immer von einem Weihnachtsbaum geziert wird – mitten im Spätsommer. Familienvater Emil hat das Gebiet um den Baum zum Sperrgebiet erklärt, denn es geht um nicht weniger als 30 Liter Bier.

Doch die eigentliche Herausforderung wartet noch auf die Fetzers: Die Silberhochzeit steht vor der Tür, und ausgerechnet jetzt kündigt sich Besuch der Erbtante Edith aus Amerika an. Betty, Emils Frau, gerät in Panik, da sie in ihren Briefen an die Tante ein Idealbild ihres Familienlebens gezeichnet hat. Nun gilt es, dieses Bild aufrechtzuerhalten, um nicht enterbt zu werden.

Die Theatergruppe Kals verspricht mit dieser Inszenierung einen unterhaltsamen Abend voller Situationskomik und überraschender Wendungen. Peter Mayer und Gini Huter verkörpern das Ehepaar Emil und Betty Fetzer, unterstützt von einem engagierten Ensemble lokaler Schauspieler.

Die Premiere findet am 6. September 2025 um 20 Uhr statt. Weitere Aufführungen folgen am 7., 11., 13. und 14. September.

Eventinfos: