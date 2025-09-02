Hochfügen wird Teil von Ski-Weltrekordversuch

Extremsportler Christian Flühr wählt das Zillertaler Skigebiet für sein #Project3M aus. Schneesicherheit und lange Saison gaben den Ausschlag für die Partnerschaft.

Fügenberg - Hochfügen rüstet sich für einen Weltrekordversuch. Der 14-fache Ski-Weltrekordhalter Christian Flühr hat das Tiroler Skigebiet als Partner für sein Projekt #Project3M ausgewählt. Ziel ist es, im Winter 2025/26 mehr als drei Millionen Höhenmeter auf Ski zurückzulegen.

Am Dienstag besiegelten Flühr und Helmuth Grünbacher, Geschäftsführer der Skiliftgesellschaft Hochfügen, die Zusammenarbeit offiziell. „Mit den beiden Gondelbahnen und der Sechsersesselbahn Waidoffen habe ich die Chance, viele Höhenmeter zu sammeln – und das über eine lange Saison hinweg“, begründet Flühr seine Wahl.

Genauen Termine und Route folgen

Für Hochfügen ist die Teilnahme an #Project3M eine Auszeichnung. „Dass Christian Flühr unser Gebiet ausgewählt hat, ist für uns ein Ritterschlag und Verpflichtung zugleich“, erklärt Grünbacher. Der Extremsportler wird etwa drei Wochen im Skigebiet verbringen – mitten im regulären Betrieb.

Flühr ist in der Szene kein Unbekannter. Erst im vergangenen Winter stellte er einen Guinness-Weltrekord auf, indem er an einem Tag 80 verschiedene Liftanlagen und Pisten nutzte. Im Vergleich zu #Project3M sei das jedoch „ein Kindergeburtstag“ gewesen, so Flühr.