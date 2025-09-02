Pfarrfest in St. Andrä, Lienz: Doppelter Grund zum Feiern

Am Sonntag, den 7. September 2025, lädt die Pfarre St. Andrä in Lienz zu ihrem traditionellen Pfarrfest ein. Dieses Jahr steht das Fest unter einem besonderen Stern: Dekan Franz Troyer feiert seinen 60. Geburtstag.

Lienz – Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Andrä. Dekan Franz Troyer, der seit 2018 als Pfarrer im Seelsorgeraum Lienz Nord und als Dekan in Lienz tätig ist, hat für diesen besonderen Anlass etwas Besonderes vorbereitet. Er wird während des Gottesdienstes einige Schatzkisten öffnen und die Gemeinde zum Danken und Staunen einladen.

Nach dem Gottesdienst geht das Fest auf dem Kirchplatz weiter. Für das leibliche Wohl ist mit Speis und Trank gesorgt. Kinder können sich auf ein abwechslungsreiches Programm und eine Hüpfburg freuen. Musikalisch sorgen die Mödris Musikanten für Unterhaltung.

Ein Höhepunkt des Festes wird die Tombola sein. Zudem erwartet die Besucher ein interessanter Bericht über das Caritas-Baby-Hospital in Betlehem. Der Reinerlös des Pfarrfestes kommt diesem Krankenhaus zugute und wird zusätzlich für die Renovierung der Kirchturmuhr verwendet.

Dekan Franz Troyer, geboren am 6. Oktober 1965 in Arnbach bei Sillian, blickt auf einen interessanten Lebensweg zurück. Nach dem Besuch des Franziskanergymnasiums in Hall studierte er Theologie in Innsbruck und Rom. Von 1992 bis 1996 war er bereits als Kooperator in Lienz St. Andrä tätig.

Eventinfos: