„Doppeltes Glück“: Ex-ÖSV-Ass wurde zum zweiten Mal Papa
Der ehemalige ÖSV-Skirennläufer Hannes Reichelt ist wieder Papa geworden. Das gab der Ex-Profisportler am Dienstag auf Instagram bekannt. „Unser kleines Abenteuer wächst weiter – wir haben vor Kurzem Familienzuwachs bekommen! Ab jetzt bin ich stolzer Papa von zwei Jungs – doppeltes Glück, doppeltes Chaos, doppelte Liebe“, schrieb der 45-Jährige zu einem Foto, das ihn bei einem Spaziergang mit seinem ersten Sohn und einem Kinderwagen zeigt.
Reichelt ist seit 2016 mit Larissa Hofer verheiratet, die bis 2009 selbst Skirennläuferin war. Im April 2019 wurden die beiden bereits Eltern eines Sohnes.
Reichelt hängte die Ski 2021 an den Nagel und blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Besonders sein Kitzbühel-Sieg mit anschließender Bandscheibenvorfall-Diagnose bleibt den Ski-Fans wohl in Erinnerung. (TT.com)