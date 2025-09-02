„Doppeltes Glück“: Ex-ÖSV-Ass wurde zum zweiten Mal Papa

Der ehemalige ÖSV-Skirennläufer Hannes Reichelt ist wieder Papa geworden. Das gab der Ex-Profisportler am Dienstag auf Instagram bekannt. „Unser kleines Abenteuer wächst weiter – wir haben vor Kurzem Familienzuwachs bekommen! Ab jetzt bin ich stolzer Papa von zwei Jungs – doppeltes Glück, doppeltes Chaos, doppelte Liebe“, schrieb der 45-Jährige zu einem Foto, das ihn bei einem Spaziergang mit seinem ersten Sohn und einem Kinderwagen zeigt.