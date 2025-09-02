Mitten in Innsbruck
Qual, die kein Ende nimmt: Tiroler Tierschützerin verbringt 24 Stunden auf Vollspaltenboden
Nicole Staudenherz will mit ihrer 24-stündigen Aktion auf das Leid jener Tiere aufmerksam machen, die auf Vollspaltenböden gehalten werden.
© Renate Perktold
Einen ganzen Tag lang wollte Nicole Staudenherz nachfühlen, wie sich Schweine in Betrieben fühlen, die dauerhaft auf solchen Böden verbringen müssen. Massive Kritik äußert sie an der Lösung, die die Regierung dafür präsentiert hat.