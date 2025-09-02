Versuchter Raub in Innsbruck: Opfer schlug Täter mit Fäusten ins Gesicht

Bei einem Raubversuch am Montagabend in Innsbruck hat sich das Opfer mit den Fäusten gegen den mutmaßlichen Täter gewehrt. Ein 35-Jähriger attackierte gegen 21.20 Uhr am Südtiroler Platz einen 37-Jährigen und entriss ihm seinen Rucksack. „Der 37-Jährige versetzte dem Angreifer in der Folge Faustschläge ins Gesicht, wodurch der 35-Jährige verletzt und der Raub vereitelt wurde“, berichtet die Polizei.