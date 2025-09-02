Verdächtiger festgenommen

Mitarbeiterin von Schmuckgeschäft hinderte Ring-Dieb an der Flucht

Eine Mitarbeiterin eines Innsbrucker Schmuckgeschäfts hat am Dienstag einen Dieb an der Flucht gehindert. Die Frau bemerkte, wie der 49-Jährige einen Ring aus einer Vitrine nahm und versuchte, damit das Geschäft zu verlassen.

„Die Frau konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Verlassen des Geschäftes hindern“, teilte die Exekutive mit, ohne Details zu nennen. Der 49-Jährige wurde von einer Streife der Bereitschaftseinheit festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561