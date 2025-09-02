Mitarbeiterin von Schmuckgeschäft hinderte Ring-Dieb an der Flucht

Eine Mitarbeiterin eines Innsbrucker Schmuckgeschäfts hat am Dienstag einen Dieb an der Flucht gehindert. Die Frau bemerkte, wie der 49-Jährige einen Ring aus einer Vitrine nahm und versuchte, damit das Geschäft zu verlassen.

„Die Frau konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Verlassen des Geschäftes hindern“, teilte die Exekutive mit, ohne Details zu nennen. Der 49-Jährige wurde von einer Streife der Bereitschaftseinheit festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)