Studie: Mond fast ohne Einfluss auf Geburten

Ob gerade Neu-, Voll- oder Halbmond herrscht, auf Geburten hat das - entgegen mancher Meinungen - de facto keinen Einfluss. Dies zeigt eine wissenschaftliche Arbeit von Innsbrucker und Wiener Wissenschaftern mit Daten aus ganz Österreich, die jetzt in der wissenschaftlichen Zeitschrift "Birth" erschienen ist.

Der Hintergrund, so die Autoren: Vor allem bei Melatonin ist gezeigt worden, dass die Konzentrationen dieses Hormons zum Beispiel bei Vollmond während der Nacht deutlich geringer gebildet werden als in einer anderen Mondphase. Im Zuge des Geburtsvorganges dürfte es auch die Kontraktilität der Gebärmutter erhöhen. Hypothetisch könnten hormonelle Einflüsse unter Einfluss von Mondphasen eine Wirkung haben.

Zunächst wurde analysiert, ob die Mondphasen einen Einfluss auf die standardisierte Geburtenrate (SBR) haben. Die Wissenschafter: "Als primären Ergebnisparameter wollten wir untersuchen, ob unterschiedliche Mondphasen bei Tag oder Nacht einen Einfluss auf die Geburtenrate haben. Daher verwendeten wir die SBR als adjustierte Berechnung, um potenziell verwirrende Variablen wie bekannte Schwankungen hinsichtlich Wochentagen, Monaten und Jahren zu eliminieren. Die SBR stellt den Quotienten aus der beobachteten Anzahl von Geburten pro Mondphase (Obs) geteilt durch die erwartete Anzahl von Geburten (Exp) dar." Sekundär wurde die Dauer der Wehen und der Zustand des Neugeborenen ausgewertet.

Der Mond mag zwar angeblich Abläufe auf Erden beeinflussen, bei den Parametern, welche die wissenschaftliche Untersuchung berücksichtigte, spielte er keine Rolle. Der jeweilige Anteil der Geburten unterschied sich nach den Mondphasen nicht. Die Wissenschafter: "Von den 462.947 (...) Geburten fanden 242.518 (52,4 Prozent) tagsüber und 220.429 (47,6 Prozent) nachts statt. Genauer gesagt zeigten 8.137 (3,4 Prozent) Fälle eine Tagesgeburt bei Neumond, 8.089 (3,3 Prozent) eine Tagesgeburt bei Vollmond und 226.292 (93,3 Prozent) eine Tagesgeburt während anderer Mondphasen. Von den nächtlichen Geburten fanden 7.616 (3,5 Prozent) bei Neumond, 7.560 (3,4 Prozent) bei Vollmond und 205.254 (93,1 Prozent) während anderer Mondphasen statt." Es handelte sich also nur um Schwankungen im kleinen Promille-Bereich.

Auch bei den Babys zeigten sich keine Unterschiede. "Insgesamt kam es bei 45.614 (18,8 Prozent) Geburten am Tag zu einem kurzfristig ungünstigen Zustand des Neugeborenen, davon 1.590 (3,5 Prozent) bei Neumond, 1.546 (3,4 Prozent) bei Vollmond und 42.478 (93,1 Prozent) in anderen Mondphasen. Bei 41.927 (19 Prozent) der Geburten in der Nacht gab es kurzfristig einen ungünstigen Zustand des Neugeborenen, davon 1.408 (3,4 Prozent) bei Neumond, 1.435 (3,4 Prozent) bei Vollmond und 39.084 (93,2 Prozent) in anderen Mondphasen", fassten die Wissenschafter ihre Ergebnisse zusammen.