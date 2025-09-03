Radlobby gibt Tipps für den Schulweg auf dem Fahrrad

Bereits die Auswahl des Schulwegs sollte gut durchdacht werden, jedoch steht dann einem Schulweg mit dem Fahrrad auch für Erstklässler nichts entgegen.

Innsbruck – Ähnlich wie beim Zu-Fuß-Gehen gilt auch beim Fahrradfahren: „Übung macht sicher“, sagt Mathias Schweighofer von der Radlobby. Der Verein veranstaltet mit dem SOS-Kinderdorf mehrmals jährlich geschützte Rad-Paraden. Dort zeigt sich: „Schon die Kleinsten können das Navigieren auf der Straße meistern, wenn ihnen Erwachsene ein gutes Vorbild sind.“

Man solle den Schulweg gemeinsam üben und nach einigen Malen auch das Kind vorausfahren lassen, denn „Kinder müssen sich selbst vertrauen“, weiß Schweighofer.

Er rät dazu, nicht den schnellsten, sondern den sichersten Weg zu wählen und, wenn möglich, gemeinsame Fahrten mit Nachbarskindern zu organisieren. So werden die kleinsten VerkehrsteilnehmerInnen besser gesehen.