Wattener Hotelier schildert brutalen Überfall: „Bin froh, dass sie mich am Leben gelassen haben“

Johann Grander wurde in seinem eigenen Hotel überfallen, von zwei vermummten Tätern geschlagen, gefesselt und bestohlen. Der 79-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Fünf Tage nach der Attacke auf ihn erzählt der Hotelier von den dramatischen Momenten. Von den Tätern fehlt immer noch jede Spur.