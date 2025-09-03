Täter auf der Flucht

Wattener Hotelier schildert brutalen Überfall: „Bin froh, dass sie mich am Leben gelassen haben“

Johann Grander wurde am vergangenen Freitag brutal in einem Zimmer seines Hotels überfallen.
© Itakka
Matthias Christler

Von Matthias Christler

Johann Grander wurde in seinem eigenen Hotel überfallen, von zwei vermummten Tätern geschlagen, gefesselt und bestohlen. Der 79-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Fünf Tage nach der Attacke auf ihn erzählt der Hotelier von den dramatischen Momenten. Von den Tätern fehlt immer noch jede Spur.

