Kollision auf Tiroler Straße: Jugendlicher bei Zusammenstoß in Imst verletzt

Bei der Kollision eines Pkw mit einem Leichtmotorrad wurde am Dienstagabend ein 16-Jähriger auf der Tiroler Straße verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Imst – Am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr war ein 43-Jähriger gerade dabei, mit seinem Wagen in Imst von einer dortigen Gemeindestraße nach links auf die Tiroler Straße einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 16-Jährigen, der auf einem Leichtmotorrad unterwegs war.