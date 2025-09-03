Erheblicher Sachschaden
Kollision auf Tiroler Straße: Jugendlicher bei Zusammenstoß in Imst verletzt
Bei der Kollision eines Pkw mit einem Leichtmotorrad wurde am Dienstagabend ein 16-Jähriger auf der Tiroler Straße verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Imst – Am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr war ein 43-Jähriger gerade dabei, mit seinem Wagen in Imst von einer dortigen Gemeindestraße nach links auf die Tiroler Straße einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 16-Jährigen, der auf einem Leichtmotorrad unterwegs war.
Beim Zusammenstoß wurde der Jugendliche laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde in das Krankenhaus in Zams eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden laut Beamten erheblich beschädigt. (TT.com)