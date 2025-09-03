Kommentar

Der hohe Einsatz des Christian Stocker

Wolfgang Sablatnig

Ausgerechnet jetzt, wo die Inflation wieder steigt, will die Bundesregierung bei Pensionisten und Beamten sparen. Die Wette kann aufgehen, wenn gleichzeitig die Preisbremsen und Wirtschafts-Impulse wie geplant wirken.