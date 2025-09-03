- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Der hohe Einsatz des Christian Stocker
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Ausgerechnet jetzt, wo die Inflation wieder steigt, will die Bundesregierung bei Pensionisten und Beamten sparen. Die Wette kann aufgehen, wenn gleichzeitig die Preisbremsen und Wirtschafts-Impulse wie geplant wirken.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten