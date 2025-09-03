Anderen Regionen fehlt das Geld
Alkoholexzesse blieben aus: Nachtbus im Zillertal bis 2028 gesichert
Wenn Freitag- und Samstagabend die Zillertalbahn (links) ihre letzte Fahrt längst hinter sich hat, dreht die Buslinie 8330 noch eine spätabendliche Runde von Mayrhofen nach Jenbach und retour.
Der Zillertaler Planungsverband beschloss weiterhin Geldmittel für die nächtliche Öffi-Verbindung bereitzustellen. Im Schnitt würden rund 200 Passagiere die Busverbindungen an den Wochenenden nutzen.