„Knall“ löste abendlichen Feuerwehreinsatz bei Neustift in Stubaital aus

Neustift im Stubaital – „Explosion Stromversorgung“, so die Meldung, die am Dienstagabend kurz vor halb zehn bei den Einsatzkräften aufpoppte. Glücklicherweise stellte sich die Einsatzinformation als weniger tragisch heraus als auf den ersten Blick angenommen.

Auslöser für den Einsatz war wohl eine Explosion bei einer Transformatorenstation im Bereich Auten in Neustift im Stubaital. „Es hat geknallt“, so Polizeisprecher Stefan Eder auf Nachfrage. Die Freiwillige Feuerwehr Neustift und Mitarbeiter der Tiwag waren vor Ort, konnten aber bald wieder abrücken. Verletzt wurde niemand. Auch Schaden wurde keiner vermeldet, so Eder. (TT.com)