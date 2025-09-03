Lauter Knall löste abendlichen Feuerwehreinsatz bei Neustift in Stubaital aus

„Explosion Stromversorgung“ in Neustift in Stubaital, so die Meldung, die am Dienstagabend kurz vor halb zehn bei den Einsatzkräften aufpoppte. „Mehrere Anwohner hatten einen lauten Knall wahrgenommen und daraufhin die Einsatzkräfte verständigt“, berichtet die Feuerwehr Neustift.

Zuerst wurde vermutet, dass es eine Explosion bei einer Trafostation im Ortsteil Auten gegeben hat. Bestätigt hatte sich das aber nicht. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei, Rettung und Tinetz suchten das Gebiet rund um die Trafostation weiträumig ab.