Tatort-Star als Nachfolger: Wer Eltons Platz bei „Wer weiß denn sowas?“ übernehmen soll

Nach zehn Jahren hat Elton die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ verlassen. Jetzt soll sein Nachfolger feststehen.

Es war ein Abschied unter Tränen. Als im April Comedian und Moderator Elton nach zehn Jahren seine Rolle als Teamkapitän in der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas“ an den Nagel hing, war die Trauer bei Fans und dem 54-Jährigen groß. Lange war auch unklar, wie es genau bei der Kult-Show weitergehen soll und wer die zweite Kapitänsrolle neben Bernhard Hoëcker übernehmen wird. Nun wurde die Personalie wohl geklärt.

Wie zuerst die Bild-Zeitung am Dienstag berichtete, wird Tatort-Kommissar Wotan Wilke Möhring die Nachfolge von Elton antreten. Nach dem Beitrag der Bild, wurde auch dem deutschen Medienbranchendienst DWDL diese Information bestätigt. Von offizieller Seite, sprich der ARD, gab es vorerst keinen Kommentar zur Besetzung. Eine Sprecherin des Senders äußerte sich gegenüber Bild zurückhaltend: „Wir beteiligen uns aktuell nicht an Spekulationen um den neuen Teamkapitän.“ Aufzeichnungsbeginn der neuen Folgen ist am Mittwoch.

Der 58-Jährige ist vor allem für seine Rolle als Thorsten Falke im Tatort bekannt. © Imago/Future Image

Laut Bild und DWDL soll Möhring zunächst bis zum 29. Oktober an der Seite von Bernhard Hoëcker und Moderator Kai Pflaume zu sehen sein. Wie es dann weitergeht, soll wohl auch eine Quotenfrage sein.