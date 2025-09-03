Tatort-Star als Nachfolger: Wer Eltons Platz bei „Wer weiß denn sowas?“ übernimmt

Nach zehn Jahren hat Elton die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ verlassen. Jetzt steht sein Nachfolger fest.

Es war ein Abschied unter Tränen. Als im April Comedian und Moderator Elton nach zehn Jahren seine Rolle als Teamkapitän in der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas“ an den Nagel hing, war die Trauer bei Fans und dem 54-Jährigen groß. Lange war auch unklar, wie es genau bei der Kult-Show weitergehen soll und wer die zweite Kapitänsrolle neben Bernhard Hoëcker übernehmen wird. Nun wurde die Personalie geklärt.

Wie zuerst die Bild-Zeitung am Dienstag berichtete, wird Tatort-Kommissar Wotan Wilke Möhring die Nachfolge von Elton antreten. Nach dem Beitrag der Bild wurde auch dem deutschen Medienbranchendienst DWDL diese Information bestätigt. Von offizieller Seite, sprich der ARD, gab es am Dienstag vorerst keinen Kommentar zur Besetzung. Am Mittwoch kam dann die offizielle Bestätigung bezüglich des Neuzugangs. Er freue sich jetzt am meisten auf „viel neues Wissen, lustige Fragen und jede Menge Spaß“, sagte Möhring dann auch der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der 58-Jährige war zuvor schon mehrfach zu Gast in der populären Ratesendung.

Der 58-Jährige ist vor allem für seine Rolle als Thorsten Falke im Tatort bekannt. © Imago/Future Image

Nach dem Abschied von Elton sei Möhring von Anfang an der Wunschkandidat gewesen, sagte Moderator Kai Pflaume der dpa. „Wotan ist ein super sympathischer Mensch mit Herz. Er bringt alles mit, was es für einen guten Teamkapitän braucht: Humor, Wissen, Ehrgeiz und ganz viel Lust, gemeinsam mit unseren Gästen knifflige Fragen zu beantworten.“ Auch Bernhard Hoëcker war gleich überzeugt. „Ich hatte sofort dieses 'Super, sehr gerne'-Gefühl. Und jetzt freue ich mich auf jede einzelne Sendung.“

Laut Bild und DWDL soll Möhring zunächst bis zum 29. Oktober an der Seite von Hoëcker und Pflaume zu sehen sein. Wie es dann weitergeht, soll wohl auch eine Quotenfrage sein. Aufzeichnungsbeginn der neuen Folgen ist am Mittwoch.