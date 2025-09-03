GZSZ-Star wird erstmals Mama: „Unser größtes Wunder beginnt“
Baby-News vom GZSZ-Set! Anne Menden, die seit über 20 Jahren die Rolle der Emily Höfer in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielt, wird zum ersten Mal Mama. Die 39-Jährige und Gustav Masurek, Unternehmer und Reality-TV-Star, freuen sich schon sehr auf den Nachwuchs. Bereits 2303 hatte das Paar in Paris seine Verlobung gefeiert.
„Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert – unser größtes Wunder beginnt“, schrieb die Schauspielerin auf Instagram. Glückwünsche ihrer SchauspielkollegInnen ließen nicht lange auf sich warten.
Und wie geht es jetzt bei GZSZ weiter? Anne Menden gegenüber RTL: „Ich werde ab Herbst einige Monate Babypause machen und danach wieder voll für die Dreharbeiten zurück sein. Gustav übernimmt dann in der Zwischenzeit eine neue Rolle – die des Vollzeit-Papas!“ (TT.com)