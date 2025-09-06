15 Fragen zur Landeshauptstadt

Waschechter Inschbrugger oder zuagroaster Dörfler? Das große Innsbruck-Bilderquiz

Vom Goldenen Dachl bis hinter die Nordkette: Testet euer Innsbruck-Wissen und findet heraus, wie gut ihr Tirols Landeshauptstadt wirklich kennt.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561