Gabriel sorgte für Einspruch: Mit welchem Aufwand ein Tiroler Standesamt Vornamen prüft

Die heimischen Behörden müssen jeden Vornamen eines Neugeborenen einzeln prüfen. Für Hermann Theis und seine MitarbeterInnen vom Standesamt Hall kann das für großen Aufwand sorgen.
© Canva, Stadt Hall in Tirol
Clemens Markart

Josef, Maria, Guccio-Gucci: Das österreichische Recht regelt genau, welche Vornamen in Österreich erlaubt sind und welche nicht. Das Standesamt in Hall kontaktiert dafür sogar ExpertInnen der Uni Innsbruck. Dabei können Vornamen auch zu Konflikten mit internationalem Recht führen.

