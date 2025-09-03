Führerschein abgenommen: Betrunkener 44-Jähriger rammte Straßenlaterne in Wattens

Wattens – Am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr war ein 44-jähriger Österreicher mit einem Klein-Lkw von der Inntalautobahn (A12) kommend Richtung Bahnhofstraße in Wattens unterwegs. Dort geriet der Lenker plötzlich auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen eine Straßenlaterne prallte.

Ein Alkotest beim 44-Jährigen verlief laut Polizei positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Der Mann wurde zur Untersuchung in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Am Fahrzeug und der Laterne entstand laut Beamten ein „erheblicher Sachschaden“. (TT.com)