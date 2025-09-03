Passionsspiele Erl: Zwei zusätzliche Vorstellungen im September

Die Passionsspiele Erl erfreuen sich eines überwältigenden Publikumsinteresses. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage hat der Passionsspielverein beschlossen, zwei zusätzliche Abendvorstellungen im September anzubieten.

Erl – Seit der ausverkauften Premiere im Mai 2025 reißt der Besucherandrang zu den Passionsspielen in Erl nicht ab. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, reagiert der Veranstalter nun mit zwei Zusatzterminen. Diese finden am 19. und 26. September 2025, jeweils um 18:30 Uhr, statt.

Die Neuinszenierung unter der Regie von Martin Leutgeb verspricht ein bewegendes Erlebnis. In seiner Interpretation verschmelzen Glaube, Liebe und Hoffnung zu einer eindringlichen Darstellung des Lebens, Leidens und Sterbens Jesu. Bemerkenswert ist dabei das Engagement der Dorfgemeinschaft: Über 600 Mitwirkende bringen die Glaubensgeschichte auf die Bühne.

Jesus beim Einzug in Jerusalem. © ALEX_GRETTER

Was die Zuschauer erwartet, ist mehr als eine bloße Theateraufführung. Es ist ein tief verwurzeltes Bekenntnis, getragen von Generationen von Erler Bürgern. Die Inszenierung wird durch die Bühnengestaltung von Hartmut Schörghofer und die Musik von Christian Kolonovits zu einem Gesamtkunstwerk.

Die Passionsspiele Erl laufen noch bis zum 4. Oktober 2025. Interessierte haben nun zwei zusätzliche Gelegenheiten, dieses einzigartige Spektakel zu erleben. (TT)