Herbstliches Shoppingvergnügen in Kufstein

Am Donnerstag, 11. September, verwandelt sich die Kufsteiner Innenstadt beim Night Shopping in eine stimmungsvolle Flanier- und Einkaufsmeile.

Hierbei öffnen zahlreiche Geschäfte ihre Türen bis 21 Uhr und laden zu einem Abendbummel inklusive Genuss und Unterhaltung ein. Neben herbstlichen Trends sorgen Musik, Showeinlagen und Kulinarik für ein besonderes Einkaufserlebnis.

Stimmungsvoll durch die Nacht

Besucher:innen dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Abendprogramm freuen. An verschiedenen Plätzen in der Innenstadt sorgt beispielsweise Live-Musik für gute Stimmung: Während Dave Wildheart am Unteren Stadtplatz mit einer Mischung aus Folk-, Rock- und Country-Sounds begeistert, bringt Toni Berza in den Kufstein Galerien Schwung in den Abend. In der Kaiserbergstraße wird zudem gleich zweimal der rote Teppich ausgerollt. Dort finden um 18 Uhr und um 19:30 Uhr Modenschauen statt, die von DJ-Sounds begleitet werden.

Auch kulinarisch hat die Straße einiges zu bieten. Ein Streetfood-Wagen und eine Cocktailbar laden in der Kaiserbergstraße zum Verweilen ein. Wer es wiederum gemütlicher mag, kann eine Shoppingpause oder den Ausklang des Abends in einem der zahlreichen Gastronomiebetriebe der Stadt genießen.

Unterhaltung für Groß und Klein

Beim herbstlichen Night Shopping sorgen Straßenkünstler:innen in der gesamten Innenstadt mit spontanen Performances für Überraschung und gute Laune. Zum Abschluss des Abends wartet dann noch ein besonderes Highlight am Oberen Stadtplatz. Dort findet um 21 Uhr eine spektakuläre Feuershow statt, die den Einkaufsabend fulminant abrundet.

Die beeindruckende Feuershow findet zum Abschluss des Night Shoppings, um 21 Uhr, am Oberen Stadtplatz statt. © Christian Kneidinger

Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr erstmals eine Kinderbetreuung bei der FH Kufstein (Eingang kubi). Von 16 bis 20 Uhr werden dort Kinder ab fünf Jahren betreut – während Eltern entspannt shoppen können.

Auch 2025: Dukaten-Gewinnspiel

Beim diesjährigen Event wird man wieder fürs Einkaufen belohnt. Alle, die am 11.9. mehr als 50 Euro in den teilnehmenden Geschäften ausgeben, können ihre Rechnungen von 17 bis 21 Uhr in der Hans Reisch-Straße beim Stand des Stadtmarketings einreichen. Stündlich werden hier 50 Rechnungen gezogen – die glücklichen Gewinner:innen erhalten sofort eine Benachrichtigung per SMS und bekommen jeweils eine Kufstein Dukaten Münze im Wert von 25 Euro. Der Gewinn kann entweder noch am selben Abend bis 21 Uhr beim Stand des Stadtmarketings abgeholt werden oder am nächsten Tag bis spätestens 13 Uhr im Büro des Stadtmarketings in Kufstein. Bei Nichtabholung verfällt der Gewinn. Teilnahme nur mit Rechnungen vom 11.9.2025 im Rahmen des Night Shoppings möglich.

Beim Night Shopping im September öffnen Kufsteins Geschäfte ihre Türen bis 21 Uhr und präsentieren dabei herbstliche Modeinspirationen. © Dominik Zwerger

Ein Abend voller Mode, Musik & Genuss

Das Night Shopping ist längst ein Fixpunkt im Kufsteiner Veranstaltungskalender. Ob neue Modeinspirationen, attraktive Schnäppchen, musikalische Unterhaltung oder kulinarische Entdeckungen – am 11. September zeigt sich Kufstein von seiner lebendigsten Seite.