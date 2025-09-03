Schwerer Unfall auf Seefelder Straße: Mehrere Fahrzeuge involviert

Seefeld – Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochvormittag auf der Seefelder Straße in der Nähe des Playcastles zwischen Seefeld und Scharnitz ereignet. Laut ersten Meldungen waren mehrere Fahrzeuge involviert.

Unbestätigten Meldungen zufolge gibt es keine Schwerverletzten, in den verunglückten Fahrzeugen waren aber auch eine Schwangere und mindestens ein Kind. Über deren Gesundheitszustand liegen aktuell keine Informationen vor.