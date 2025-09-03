BuslenkerInnen gesucht: 16 TeilnehmerInnen nutzen neuen Ausbildungsweg in Tirol

Die Ausbildung der Implacement Umweltstiftung erfolgt mit Fahrtrainings und direkt in Betrieben. Man sucht noch weitere KooperationspartnerInnen.

Innsbruck – Im April startete die Implacement Umweltstiftung mit einer Ausbildungsinitiative für Arbeitssuchende, die künftig als BuslenkerInnen tätig sein wollen. 16 Personen haben diesen Weg bereits eingeschlagen und sind nun in 13 Betrieben in allen Tiroler Bezirken aktiv. 150 Arbeitssuchende hätten sich darüber informiert, teilt die Wirtschaftskammer mit.

Die Organisatoren sprechen von einem Erfolg. Die Implacement Umweltstiftung wird von Aufleb, amg-tirol, AMS Tirol und den Tiroler Autobusbetrieben getragen. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt so schnell Fahrt aufgenommen hat“, betont Franz Sailer, Obmann der Tiroler Autobusunternehmen.

Ausbildung teilweise im Betrieb

Die Ausbildung selbst umfasst Fahrunterricht und Praxis in einem Betrieb. „Damit zeigt sich: Die Kombination aus fundierter Ausbildung, praktischer Erfahrung im Betrieb und gesicherter finanzieller Unterstützung ist der richtige Weg, um motivierte neue Fahrerinnen und Fahrer für unsere Branche zu gewinnen“, freut sich Sailer.

Zusätzlich zur Umweltstiftung unterstützt die EURES gemeinsam mit dem AMS Tirol die grenzüberschreitende Arbeitskräftevermittlung. Von der Lebenslauf-Erstellung bis zur Anstellung erhalten ausländische Buslenker:innen professionelle Begleitung.

Gefördert werden zentrale Ausbildungskosten wie Führerschein, verkehrspsychologisches Gutachten und Grundqualifikation. Zusätzlich zu den AMS-Leistungen erhalten die Teilnehmenden einen Zuschuss durch das jeweilige Busunternehmen.