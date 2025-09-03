- Überblick
Schockierende Nachrichten
Der Trainingssturz von Froome war lebensbedrohlich schwer
Auszeit: Chris Froome muss vorerst pausieren.
© GIUSEPPE CACACE
Ein Herzbeutelriss wurde bei der Operation entdeckt. An Radfahren ist beim Briten nun längere Zeit nicht mehr zu denken.
