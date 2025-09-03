„Zwischenparken“ von Beschäftigten beim AMS kostet jährlich bis zu 700 Millionen Euro

In der touristischen Nebensaison oder im Winter am Bau werden Beschäftigte oft auf Zeit „in die Arbeitslose“ geschickt. Eine Wifo-Studie belegt jetzt: Das kostet Millionen. Die Arbeiterkammer warnt zudem vor einer Armutsfalle.

Das „Zwischenparken“ von Beschäftigten beim AMS, wie beispielsweise im Winter am Bau und außerhalb der Saison im Tourismus, verursacht jährlich Kosten von 600 bis 700 Mio. Euro. Das zeigt eine Studie des Wifo im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich (AKOÖ). Die Kosten fallen demnach für Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Sozialversicherungsbeiträge an, die das AMS für die Arbeitssuchenden abführen muss.

„Statt Erwerbseinkommen gibt es für die Betroffenen nur Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, der Betrieb erspart sich dadurch in dieser Zeit sämtliche Personalkosten und muss dafür keinerlei Beiträge als Ausgleich an das AMS zahlen“, kritisiert AKOÖ-Präsident Andreas Stangl. Insbesondere Leiharbeitsfirmen hat Stangl dabei im Fokus, hier gehörte das Zwischenparken „offensichtlich zum Geschäftsmodell“. „Gewinne werden privatisiert, die Kosten trägt die Allgemeinheit“, so der AK-Präsident.

Armutsfalle für Beschäftigte

Für die Betroffenen sei diese Praxis eine Armutsfalle. „Die Beschäftigten erleiden dadurch einen massiven Einkommensverlust, weil das Arbeitslosengeld nur 55 Prozent des Nettoeinkommens beträgt“, warnt Stangl. Laut der Studie sind rund 14 Prozent der Arbeitslosen beim AMS geparkt.