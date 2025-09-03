Ministerkinder lernen bei der Osttiroler Wasserrettung schwimmen

Die Söhne von Minister Norbert Totschnig absolvierten einen Schwimmkurs bei der Wasserrettung Osttirol. Der Minister betonte die Bedeutung der Schwimmausbildung für die Sicherheit seiner Kinder im bevorstehenden Strandurlaub.

Lienz – Nach einem Besuch bei der Einsatzstelle der Wasserrettung Osttirol im vergangenen Jahr entschied sich Bundesminister Norbert Totschnig, seine beiden Söhne für einen Schwimmkurs anzumelden. „Wir wollen mit unseren beiden Kindern auch ein paar Tage ans Meer und fühlen uns sicherer, wenn unsere Kids vorher eine Schwimmausbildung bekommen,“ erklärte Totschnig.

Unter der Leitung von Steffi Salcher und Anja Buchsbaum vermittelte das Team der Wasserrettung den Kindern grundlegende Schwimmkenntnisse. Ferdinand und Leopold zeigten sich dabei als talentierte und lernwillige Schüler.

Die Wasserrettung Osttirol investiert neben ihrer Rettungstätigkeit viel Energie in die Nachwuchsarbeit. Wöchentlich werden 50 Kinder und über 30 Jugendliche ausgebildet.