Lkw stand in Flammen: Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden

Ein Sattelauflieger stand Mittwochfrüh auf der Südautobahn (A2) in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Acht Feuerwehren aus dem steirischen Bezirk Voitsberg wurden alarmiert. Die Löscharbeiten in St. Martin am Wöllmißberg in Fahrtrichtung Klagenfurt dauerten mehrere Stunden, was zu einer Totalsperre und Umleitung über die Packer Straße (B70) führte. Der Lenker blieb unverletzt, hieß es von der Feuerwehr Mooskirchen.

Gegen 5.30 Uhr hatte der 59-jährige Lenker des Lkw Rauch an der Beifahrerseite bemerkt und fuhr laut eigenen Angaben auf den Pannenstreifen. Dort entdeckte der Pole einen Brand im Motorraum. Mehrere Dutzend Einsatzkräfte der Feuerwehren rückten aus. Um etwa 7 Uhr waren die Flammen im Bereich zwischen Steinberg und Modriach gelöscht. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt des Lkw. (APA)