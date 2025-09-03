VKI ruft zur Wahl der „Ente des Jahres“ auf: Diese Produkte sind nominiert

Nudeln aus australischem Weizenmehl, geschrumpftes Magnum-Eis oder Joghurt mit Spuren von Pistazien. Konsumentinnen und Konsumenten können bei der Wahl zur „Ente des Jahres“ abstimmen, über welche Mogelpackung sie sich heuer am meisten geärgert haben. Diese Produkte sind nominiert:

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ruft zur Abstimmung über die „Konsum-Ente 2025" auf. Bis 5. Oktober kann man sich online an der Kür des „ärgerlichsten Lebensmittels des Jahres" beteiligen. Fünf Produkte stehen dabei zur Wahl. Die Bandbreite reicht von weit gereisten Asia-Nudeln über geschrumpftes und gleichzeitig teurer gewordenes Eis bis zu einem vorgeblich gesunden Riegel.

Bereits seit 15 Jahren sammelt der VKI im Netz auf Plattform Lebensmittel-Check | KONSUMENT.AT Hinweise von Konsumentinnen und Konsumenten, die Unstimmigkeiten oder Mängel bei Lebensmitteln melden. Die Fachleute prüfen, holen Stellungnahmen der betroffenen Unternehmen ein und veröffentlichen die Ergebnisse. Insgesamt wurden über die Jahre 1430 Produkt-Checks durchgeführt. Zweimal pro Woche werden auf der Plattform "Lebensmittel-Check" Produkte veröffentlicht, die Auslobungen, Abbildungen, Verpackungen etc. aufweisen, durch die sich Konsument:innen getäuscht fühlen können. Daraus nominieren die Experten fünf Produkte für das finale Voting.

Diese Produkte sind heuer nominiert:

Asia Green Garden Mie Nudeln (erhältlich bei Hofer): Das verwendete Weizenmehl stammt aus Australien, die Nudeln werden in China hergestellt.

Billa Vitamin Water Himbeere: Die Flasche erweckt laut VKI den Eindruck eines gesunden Getränks. Doch neben den zugesetzten Vitaminen enthält die 0,5-Liter-Flasche rund sieben Stück Würfelzucker.

Eskimo Magnum: Diverse Magnum-Sorten von Eskimo, etwa Classic oder Mandel, wurden laut dem Konsumentenschutzverein um zehn Milliliter pro Stück verkleinert, gleichzeitig ist der Preis um bis zu 14 Prozent gestiegen.

Mars Protein: Der Protein-Riegel von Mars werde als Fitness-Snack angepriesen. Mit rund 18 Gramm Zucker und rund 190 Kilokalorien pro Riegel gilt der Riegel aber als Süßigkeit, und ist darüber hinaus rund 80 Prozent teurer als der herkömmliche Schokoriegel der Marke.

NÖM Cremix Pistazie: Pro Becher enthält das Joghurt nur zwei Pistazien, rechnen die VKI-Produktprüfer vor. Für Farbe und Geschmack sorgen hingegen Aromen und Farbstoffe.

Im Vorjahr landete die Gewürzmischung „Grill Gemüse“ von Kotányi aufgrund der nur halbvoll gefüllten Verpackung auf Platz 1 der Mogelpackungen. Weitere „Enten" waren 2023 das Paw-Patrol-Wasser für Kinder (Abfüllung in Griechenland) oder die verteuerte Rama Margarine 2022 („Shrinkflation“).