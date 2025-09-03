Swarco stellt sich neu auf und prüft Verkauf seiner stärksten Sparte

Der Wattener Milliarden-Konzern Swarco, der sich auf Verkehrstechnologie spezialisiert hat, möchte seine beiden Divisionen RMS und ITS voneinander trennen. Geprüft wird auch ein Verkauf der Sparte ITS, der gut zwei Drittel des Umsatzes von zuletzt 1,25 Milliarden Euro liefert.