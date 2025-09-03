Knalleffekt in Wattens

Swarco stellt sich neu auf und prüft Verkauf seiner stärksten Sparte

Swarco-Vorstandsvorsitzender Michael Schuch (r.) und Finanzvorstand Lukas Schneider kündigten am Mittwoch die Spaltung der beiden Swarco-Divisionen an.
© Swarco
Beate Troger

Von Beate Troger

Der Wattener Milliarden-Konzern Swarco, der sich auf Verkehrstechnologie spezialisiert hat, möchte seine beiden Divisionen RMS und ITS voneinander trennen. Geprüft wird auch ein Verkauf der Sparte ITS, der gut zwei Drittel des Umsatzes von zuletzt 1,25 Milliarden Euro liefert.

