Knalleffekt in Wattens
Swarco stellt sich neu auf und prüft Verkauf seiner stärksten Sparte
Swarco-Vorstandsvorsitzender Michael Schuch (r.) und Finanzvorstand Lukas Schneider kündigten am Mittwoch die Spaltung der beiden Swarco-Divisionen an.
© Swarco
Der Wattener Milliarden-Konzern Swarco, der sich auf Verkehrstechnologie spezialisiert hat, möchte seine beiden Divisionen RMS und ITS voneinander trennen. Geprüft wird auch ein Verkauf der Sparte ITS, der gut zwei Drittel des Umsatzes von zuletzt 1,25 Milliarden Euro liefert.